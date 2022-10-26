Володин раскрыл детали решения о присуждении добровольцам статуса ветеранов Володин: ГД и кабмин совместно приняли решение о статусе ветерана для добровольцев

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Госдума и кабинет министров совместно приняли решение о введении статуса ветерана боевых действий для добровольцев, принявших участие в специальной военной операции на Украине, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Кроме того, раненые получат статус инвалида боевых действий, передает ТАСС.

Добровольцы, участвующие в спецоперации, будут наделены статусом ветерана боевых действий. Госдума нашла решение этого вопроса совместно с правительством, — рассказал спикер Госдумы.

Он отметил, что добровольцы и их семьи смогут пользоваться теми же льготами и мерами социальной поддержки, что и военнослужащие РФ. Также Володин обратил внимание, что вопрос о статусе добровольцев поднимали депутаты разных фракций.

Мы должны думать о стране. И в вопросах, которые касаются решения конкретных задач, не конкурировать, а объединяться, — заявил он.

Ранее стало известно, что кабмин одобрил законопроект о присуждении добровольцам, которые участвовали в специальной военной операции на территории Украины, статуса ветерана боевых действий. Поправки были подготовлены депутатом Владимиром Гутеневым.

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с NEWS.ru положительно оценил эту инициативу. Он сказал, что разговоры о ней шли очень давно. По словам Леонкова, участвующие в боях часто заявляли, что добровольцев надо легализовать, ведь они действуют в интересах страны, но до сих пор не имеют полной поддержки со стороны государства.