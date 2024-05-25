Володин раскрыл, чем «отравлена» политика Европы и США Володин: политика европейских лидеров пронизана культом насилия и ненависти

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Вячеслав Володин

Политика европейских лидеров пронизана ненавистью и культом насилия, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Вашингтон и Брюссель открыто травят страны, которые отказываются им подчиниться.

Европейская политика отравлена атмосферой ненависти, пронизана культом насилия в отношении тех, кто отстаивает независимую точку зрения, не совпадающую с неоколониальными интересами ведомых США западных элит, — отметил Володин.

В качестве примеров стран, к которым США и ЕС применяют «прямое насилие», политик назвал Венгрию, Грузию, Сербию и Словакию. Володин подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель сделали основой своей политики угрозы и шантаж. Это, по мнению председателя ГД, нельзя оставлять без внимания. Необходимо отдельно расследовать каждый подобный случай травли, подытожил он.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что один из еврокомиссаров во время телефонного разговора припугнул его историей с покушением на премьера Словакии Роберта Фицо в ответ на преодоление вето на закон о прозрачности. Кто именно это был, политик не уточнил. Кобахидзе назвал слова визави «ошеломляющей угрозой» и отметил, что ему озвучили целый ряд мер, с которыми столкнется Тбилиси в случае неповиновения.