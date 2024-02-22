Володин раскритиковал Хрущева за решение 1956 года Володин обвинил Хрущева в безвозмездной отдаче российской рыбы Британии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев пренебрегал национальными интересами, когда в 1956 году разрешал британским судам заниматься рыбным промыслом в территориальных водах РСФСР в Баренцевом море, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. В связи с этим, по его словам, 21 февраля Госдума денонсировала соответствующий договор. Договор действовал в одностороннем порядке, и Россия ничего не получала взамен.

Когда Никита Хрущев принимал [это одностороннее решение] в 1956 году, сложно сказать, чем он руководствовался. Но точно не национальными интересами. Только за прошлый, 2023 год англичане выловили 566 тысяч тонн трески и пикши. Для них это 40% «рыбного меню». Считается любимым блюдом, — написал Володин.

По словам Володина, российские рыбаки после денонсации соглашения с Британией смогут добывать больше рыбы в Баренцевом море, в связи с чем она станет доступнее для граждан.

Финансист Александр Разуваев заявлял NEWS.ru, что ни Россия, ни Великобритания «ничего не заметят» из-за разрыва договора, заключенного в середине прошлого века. В кабмине поясняли, что необходимость денонсации соглашения обусловлена тем, что 15 марта 2022 года Лондон прекратил действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.