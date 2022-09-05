Володин призвал женщин уезжать из Украины Володин призвал женщин уезжать из Украины, напомнив об их возможной мобилизации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал женщин уезжать из Украины, заявив об этом в своем Telegram-канале. Он напомнил, что киевский режим решил с 1 октября ставить на военный учет женщин, в том числе беременных и тех, у кого есть малолетние дети.

Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой, — подчеркнул спикер.

По его мнению, решение Киева свидетельствует о том, что Вашингтон и Брюссель требуют от Зеленского вести войну до последнего украинца, включая и женщин. При этом жен олигархов, которые находятся за границей, нововведение не коснется.

Ранее сообщалось, что украинские женщины, получившие образование в области химии, медицины, телекоммуникаций, IT и ряда других направлений, должны с 1 октября встать на учет в военкоматах. По мнению Минобороны Украины, данные профессии родственны соответствующим военно-учетным специальностям.

В конце прошлого года сообщалось, что на Украине под воинский учёт попадут беременные и женщины с маленькими детьми. Согласно инициативе, будет введён новый список профессий, представительницы которых будут должны встать на военный учёт, несмотря на их статус материнства. В апреле беременных женщин-военнослужащих освободили от мобилизации.