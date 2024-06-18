Володин призвал запретить продажу и употребление энергетиков в Госдуме

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Вячеслав Володин

Спикер ГД РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил запретить реализацию и употребление энергетиков в стенах Госдумы, следует из трансляции заседания на сайте нижней палаты российского парламента. Заняться этим депутат поручил думской комиссии по регламенту, пообещав, что сотрудники ФСО будут отбирать энергетики на входе.

Володин отметил, что тем, кто хочет что-то изменить, следует начать с себя. Он предложил запретить продажу энергетиков в думских буфетах и магазинах. Таким образом в нижней палате парламента хотят подать пример россиянам.

Просьба комиссии по регламенту и организации работы Думы. <...> Виктор Витальевич, переговорите с соответствующими нашими структурами, кто формирует поставки продукции в Думу, больше чтобы не было никаких энергетиков в этих стенах. Депутаты поддерживают это решение? Нет возражающих, нет. Договорились, — сказал Володин.

Во вторник, 18 июня, Государственная дума в первом чтении рассматривает законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, эту инициативу продвигают родители и учителя. Если проект примут, то дети не смогут покупать энергетики уже с 1 сентября этого года, уточнил Володин.