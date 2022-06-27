Володин призвал уйти преподавателей, пропагандирующих интересы других стран

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Преподаватели, которые ведут пропаганду в интересах других государств, должны покинуть занимаемые должности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобная практика применяется во всех странах.

Тот, кто начинает все это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти, — сказал он.

Ранее в электронной базе Госдумы появился законопроект, согласно которому иноагентам запретят осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Кроме того, помимо запрета на просветительскую, преподавательскую и педагогическую деятельность, вне закона окажется и «информационная продукция» иноагентов. Согласно документу, ее будут приравнивать к причиняющей вред развитию детей.

Сегодня днем президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что 2023 год в России станет Годом педагога и наставника. Глава государства также поручил правительству РФ в трехмесячный срок сформировать оргкомитет и обеспечить создание и утверждение плана основных мероприятий.