Володин призвал уехавших россиян скорее вернуться на родину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Россияне, которые покинули территорию родной страны после начала военной операции на Украине, должны как можно скорее вернуться домой, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, сейчас в большинстве европейских стран царит русофобия и граждане РФ не могут в полной мере чувствовать себя в безопасности там.

Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть, — написал Володин.

В качестве примера он привел слова президента Чехии Петра Павла, который заявил, что всех русских «нужно взять под колпак». Как утверждает спикер Госдумы, многие уехавшие россияне ощутили на себе, что к ним относятся как к людям второго сорта на уровне риторики и в быту. По его мнению, гражданам РФ необходимо вернуться на родину, пока не поздно.

Ранее губернатор Калининграда Антон Алиханов предложил ввести «карту русского» для соотечественников, которые попали в затруднительное положение за рубежом. Ее главная цель заключается в упрощении получения российской визы для граждан, проживающих за границей, и создании для них возможности находиться в России легально.