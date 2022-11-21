Володин призвал судить Зеленского за расстрел российских военнопленных

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть судим трибуналом за расстрел российских военнослужащих бойцами ВСУ, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, главы европейских государств до сих пор не осудили эти преступления, несмотря на их откровенно фашистский характер.

Страны, сотрудничающие с киевским режимом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство, садистов, у которых руки по локоть в крови. Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом, — подчеркнул спикер.

Ранее в Telegram-каналах стали распространяться видео, на одном из которых, как утверждается, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле.

Министерство обороны РФ тоже отреагировало на видео, на котором, предположительно, запечатлена расправа над российскими пленными. В ведомстве подчеркнули, что это является намеренным убийством, которое не удастся представить «трагическим исключением». Кроме того, согласно заявлению МО, инцидент подтверждает «живодерскую сущность нынешнего киевского режима» и его сторонников.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило в свое распоряжение видеозаписи с убийством военнопленных ВС РФ, заявила сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл. Она отметила, что представители ООН приступили к изучению полученных материалов.