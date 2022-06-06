Володин призвал развивать миротворческий потенциал ОДКБ

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Председатель парламентской ассамблеи ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал развивать миротворческий потенциал ОДКБ с учетом положительного опыта действий миротворческих сил в Казахстане в январе нынешнего года, пишет РИА Новости. По его словам, действия коллективных миротворческих сил позволили правоохранительным органам Казахстана сосредоточить силы на восстановлении правопорядка и безопасности страны.

На основе этого опыта необходимо вести работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ, — резюмировал спикер.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые акции протеста из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты инфраструктуры Казахстана, позволив использовать казахстанские войска для борьбы с боевиками и развернуть миротворческую операцию. После завершения миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.