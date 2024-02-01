«Сбили мирный самолет»: Володин призвал наказать Украину за атаку по Ил-76 Володин призвал привлечь Украину и США к ответственности за сбивание Ил-76

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Власти Украины должны понести ответственность за сбивание ВСУ российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания нижней палаты парламента. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, США также должны нести ответственность за поставки оружия Киеву.

Это террористический акт. Это нападение на судно, занимающееся доставкой военнопленных, гуманитарная акция. Экипаж выполнял эту задачу. Его сбили. Руководство Украины должно понести ответственность. Что касается Конгресса США и тех, кто входит в его состав, — они должны знать, кому поставляют оружие — террористам. Несите за это ответственность. [Президент США Джо] Байден, присваивающий военную помощь Украине, должен не иметь поддержки в лице конгресса, — заявил Володин.

Спикер ГД назвал сбивание Ил-76 чудовищным инцидентом. Он указал, что целями СВО по-прежнему остаются демилитаризация и денацификация Украины, сама Украина должна иметь внеблоковый статус, а нынешние власти обязаны быть привлечены к ответу.

Даже за этот случай они должны быть подвергнуты трибуналу. Ситуация с самолетом еще раз показывает, кто стоит во главе Украины. А Конгресс США как коллегиальный орган, состоящий из большого количества депутатов, должен осознать свою ответственность за последствия поставок оружия. Сбили мирный самолет. Мирный, с военнопленными, с экипажем, сопровождающими. Он какую угрозу представлял, кому? То, что матери, семьи, жены и дети не дождались военнопленных, — вина [президента Украины Владимира] Зеленского. Руки у него давно уже в крови, а сейчас еще в этой ситуации [он] показал свое чудовищное лицо. Поэтому правильно это рассматривать именно как преступление перед человечностью и характеризовать как террористический акт, — заключил Володин.

В ходе заседания депутаты Госдумы единогласно поддержали проект обращения к членам Конгресса США из-за сбивания самолета Ил-76. Глава оборонного комитета ГД Андрей Картаполов заявил о наличии подтвержденных данных, согласно которым борт был сбит ВСУ из-под Харькова с применением американского ЗРК Patriot. Погибли все находившиеся на борту, в том числе 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.