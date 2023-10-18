Володин призвал отозвать проект о праве экс-заключенных работать учителями Володин: инициатива о праве экс-заключенных работать в школах приведет к ошибкам

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Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал авторов законопроекта о наделении лиц с погашенной судимостью за особо тяжкие преступления правом работать учителями отозвать свою инициативу. По мнению парламентария, она приведет к ошибкам, которые отразятся на детях. В ином случае ее придется отклонить, добавил депутат.

По общему мнению, эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. <...>Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить ее до заседания Государственной думы. Иначе ее придется отклонить, — написал Володин.

Володин отметил, что его мнение разделяет подавляющее большинство родителей. Кроме того, правовое управление Госдумы пришло к выводу, что инициатива противоречит статьям 331 и 351 Трудового кодекса РФ, добавил парламентарий.

Инициативу, авторами которой выступили фигуристка Ирина Роднина, хоккеисты Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов, а также профсоюзный деятель Валентина Пивненко, внесли на рассмотрение в Госдуму 16 октября. Депутаты предлагают разрешить гражданам с погашенной судимостью за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами. Чтобы воспользоваться таким правом, экс-заключенные в течение не менее 10 лет должны демонстрировать безупречное поведение и вести активную общественную деятельность. Решение об их приеме на работу, по задумке парламентариев, будут принимать комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что Госдума рассмотрит законопроект о создании для Росгвардии собственной госинформсистемы (ГИС) в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. По его словам, проект упростит взаимодействие Росгвардии с россиянами, а также поможет повысить контроль за оборотом оружия в стране.