Володин призвал бороться с ошибками мобилизации

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал внимательно относиться к частичной мобилизации. От этого зависит боеспособность наших вооружённых сил, написал он в своём Telegram-канале. По его словам, в этом вопросе важно избегать ошибок, процедура должна проходить в соответствии с законодательством.

К частичной мобилизации нельзя относиться формально. От её эффективности зависит боеспособность наших вооружённых сил, решение задач специальной военной операции, — написал Володин.

По словам спикера Госдумы, с каждым случаем нужно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо её исправить, подчеркнул парламентарий. Кроме того, Володин отметил, что на всех уровнях власти должны понимать свою ответственность.

Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом. <...> На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами, — подытожил спикер.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 75 по ошибке мобилизованных вернутся домой. Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле. По его словам, каждая поступившая ему жалоба была персонально отработана с военкоматом.