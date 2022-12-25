Володин призвал отменить преференции для уехавших из России

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Депутаты Госдумы разрабатывают проект закона об отмене преференций для людей, покинувших Россию, в том числе после начала специальной военной операции, сообщил в Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин. Он предложил ввести для них повышенную ставку налогообложения.

Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны. Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо, — написал Володин.

Ранее сенатор Андрей Клишас допустил введение ограничений в отношении россиян, уехавших из страны на фоне мобилизации. По его словам, нахождение за границей для них может стать менее комфортным.

Представитель Совфеда также отметил, что соответствующие законопроекты в настоящее время не рассматриваются. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле дискуссий и обсуждений о возможных ограничениях на удаленную работу для уехавших россиян не ведется.