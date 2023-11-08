Володин пригрозил разобраться с депутатами-болтунами Володин допустил отправку на перевоспитание нарушающих дисциплину депутатов

Фото: Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания с участием главы МЧС Александром Куренковым пригрозил не слушающих министра депутатов отправить на перевоспитание в правительство. По его словам, которые приводит РИА Новости, в МЧС любят порядок и дисциплину.

Обращаю внимание тех, кто в это время в зале болтает, министра не слушает. Завтра вас делегируем работать в министерство, будете приходить, и вас будут так же встречать, болтая, не слушая. <...> Те, кто болтает и не очень дисциплину соблюдает, на перевоспитание пойдете в правительство, — сказал Володин.

Ранее Володин раскритиковал глав комитетов, которые досрочно покинули пленарное заседание 26 октября. Он напомнил, что тогда в Госдуме обсуждали проект бюджета на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов. В этот раз заседание длилось семь часов вместо стандартных четырех, чего, по словам спикера, некоторые депутаты «не выдержали».

Володин около 13:00 вышел из зала заседаний, а вслед за ним и некоторые депутаты. Однако спикер вернулся через час, а депутаты — не все. К 19:00 зал опустел еще больше, на что и обратил внимание Володин. Он добавил, что в его речи не было ничего личного. Однако поведение, которое продемонстрировали депутаты, вредит и избирателям, и качеству принимаемых решений, резюмировал политик.