Володин пригрозил Киеву жестким ответом на теракты Володин: Киев ожидает жесткий ответ на теракты

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

В случае если теракты со стороны Украины продолжатся, Киев ожидает жесткий ответ Москвы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, все организаторы и исполнители актов агрессии должны быть найдены. В своем Telegram-канале Володин подчеркнул, что никто в мире не ведет переговоров с террористами.

Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет ещё более жестким. Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, — написал Володин.

Он добавил, что каждый оказавший сопротивление человек, причастный к ударам, будет уничтожен. Также чиновник разместил карту «ответов на теракты киевского режима». Из нее следует, что Москва ударила по более чем 70 энергетическим объектам страны, в результате чего Украина потеряла половину генерирующих мощностей.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим давно использует террористические методы в работе, включая политические убийства, этнические чистки и расправы над мирным населением. До этого глава государства назвал атомным терроризмом ракетно-артиллерийские удары по Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ. Кроме того, по его словам, Украина совершила три теракта против Курской АЭС, подрывая ЛЭП.

8 октября взрыв произошел на Крымском мосту. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что организаторами теракта являются украинские спецслужбы.