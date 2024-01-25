Володин пригласил на выборы в России наблюдателей из 78 стран

Фото: Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отправил более сотни приглашений международным наблюдателям на президентские выборы в России, сообщается на сайте Думы. Как отмечается, приглашения адресованы представителям международных парламентских организаций и депутатам национальных парламентов дружественных стран.

Направлено 123 приглашения в международные парламентские организации и национальные парламенты 78 стран, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Центризбиркома страны Элла Памфилова сообщила, что на выборы президента приедут до тысячи международных наблюдателей. По ее словам, только по линии ЦИК были направлены приглашения в 95 стран. Также они направлены по линии Совфеда и Госдумы.

До этого стало известно, что представители Центральной избирательной комиссии России пригласили на выборы коллег из Бангладеш. По словам члена ЦИК РФ Андрея Шутова, они уже согласились. На выборы позвали также лично председателя бангладешской комиссии Кази Хабибулу Авалу.

Видеонаблюдение на выборах российского президента будет проходить во всех 89 регионах страны. В четырех субъектах РФ наблюдаются сложности с организацией видеосъемок, сейчас этот процесс там тестируется. Другие 85 субъектов страны будут иметь более 40 тысяч объектов видеонаблюдения.