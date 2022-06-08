Володин предложил ввести KPI для депутатов во внебюджетных фондах и ЦБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал установить ключевые показатели эффективности (KPI) для тех депутатов нижней палаты парламента, которые представляют ее во внебюджетных фондах и Центробанке, сообщает ТАСС. Кроме того, он предложил заслушивать на пленарных заседаниях оценку парламентариями работы данных структур.

Нам правильно было бы с вами определить в том числе KPI для тех, кто представляет Государственную думу в правлениях вот сейчас уже объединенного фонда (Фонда пенсионного и социального страхования.— NEWS.ru), Центрального банка, Фонда обязательного медицинского страхования и в других структурах, — сказал спикер.

Он добавил, что в ходе работы в этих структурах депутаты должны ориентироваться на позицию Госдумы.

Ранее Володин отчитал депутатов за пропуски заседаний совета Госдумы. Он также выразил недовольство тем, что в залах часто присутствуют не главы комитетов, а их заместители. По его словам, больше всего пропусков на счету главы комитета по делам СНГ Леонида Калашникова (КПРФ), руководителя комитета по охране здоровья Дмитрия Хубезова (ЕР) и Дмитрия Свищева (ЛДПР), возглавляющего комитет по физкультуре.