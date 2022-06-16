Володин предложил властям Украины переименовать Киев в Нуланд

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил украинским властям переименовать Киев в Нуланд в рамках новой стратегии переименования улиц в городе. Как он написал в своем Telegram-канале, такое решение может стать логичным шагом после возможного переименования улицы Юрия Гагарина в Киеве в честь американского астронавта Нила Армстронга.

Володин подчеркнул, что с 2014 года киевская власть последовательно переписывает историю, запретив георгиевскую ленточку и перенеся празднование 9 мая на 8 мая. Саму же Великую Отечественную войну стали называть Второй мировой.

Неонацистский режим, уничтожив историю своего народа, превратил Украину в колонию США. Следующим шагом для Зеленского должно стать переименование Киева в Нуланд, — заявил Володин.

Поводом для его поста стало начавшееся в Киеве голосование «за дерусификацию» и переименование почти 300 объектов, названия которых связаны с Россией. Экспертная комиссия, в частности, рекомендует переименовать улицу Николая Ватутина в улицу Территориальной обороны, а проспект Юрия Гагарина — в проспект Нила Армстронга. Улицу, названную в честь героя-партизана Володи Дубинина, комиссия предлагает переименовать в улицу Рэя Брэдбери, улицу Михаила Булгакова — в честь украинского поэта Петра Гулак-Артемовского, а улицу Михаила Лермонтова — в честь гетмана Тараса Трясило или литературного персонажа Тараса Бульбы.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов также заявил о переименовании в городе улиц, названия которых связаны с Россией. По его словам, названия 24 улиц города надо перевести на украинский, а ещё 19 переименовать, так как они связаны с советским прошлым. Те улицы, которым невозможно вернуть исторические названия, должны быть названы в честь людей и событий, «достойных увековечивания». Например, это могут быть «площадь Великобритании» и улица «героев Мариуполя».