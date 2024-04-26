«Мировая практика»: Володин раскрыл, за что будут увольнять чиновников Володин предложил увольнять руководителей регионов за неисполнение законов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге предложил закрепить в законодательстве норму, предусматривающую отстранение от должностей представителей региональных властей при неисполнении федеральных законов. По его словам, которые приводит ТАСС, эта практика широко распространена в мире.

Надо предложить норму закона, в соответствии с которой те, кто игнорирует принятые федеральные законы, должны отстраняться от должности. Это мировая практика, — сказал он.

По мнению Володина, с регионов, которые безответственно относятся к реализации федеральных законов и указов президента России, должен быть спрос. Он отметил, что в стране необходимо разработать систему.

Ранее Володин, комментируя планы стран Запада конфисковать российские активы, заявил, что у Москвы есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам. Он отметил: если ЕС, как и Штаты, заберет российское имущество, это окажет разрушительное воздействие на страны Евросоюза.

Спикер Госдумы также отметил, что решение палаты представителей Конгресса США выделить более $61 млрд на военную помощь Украине загонит страну в «долговую кабалу», из которой ей потом не выбраться. По его оценкам, действия Вашингтона лишают Киев будущего.