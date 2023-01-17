Володин предложил не допускать до госдолжностей не служивших в ВС РФ Володин предложил брать на госслужбу только тех, кто служил в ВС РФ и имеет военную специальность

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил брать на госслужбу только тех, кто служил в ВС РФ и имеет военную специальность. Они отметил во время пленарного заседания нижней палаты парламента, что это обязательное условие для работы в судебной системе, прокуратуре и для желающих участвовать в выборах депутатов Госдумы.

Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов ГД, занятия должности в судебной системе, органах прокуратуры в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в вооруженных силах, — заявил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что российские власти создадут «систему кадровых лифтов», согласно которой каждый человек, вне зависимости от места работы, должен будет при необходимости встать на защиту родины.

В этом случае мы создадим систему кадровых лифтов, когда каждый человек, независимо где он работает, может и должен защищать свою страну, и самое главное — он подготовлен к этому, — добавил Володин.

Ранее спикер ГД призвал уравнять в правах добровольцев, бойцов ЧВК и военнослужащих, участвующих в СВО. Он подчеркнул, что «героев, погибших за родину», разделять нельзя.