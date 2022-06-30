Володин предложил наделить военкоров статусом ветеранов

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил наделить военных корреспондентов, работающих в рамках специальной военной операции на Украине (СВО), статусом ветеранов боевых действий, сообщает ТАСС. Такую поправку, по его мнению, следует внести ко второму чтению законопроекта о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач в ходе СВО, статусом ветеранов боевых действий.

После принятия изменений в закон о ветеранах они (гражданские лица — NEWS.ru) смогут получить меры социальной поддержки — налоговые и другие льготы. Они проявляют героизм в ходе специальной военной операции и заслуживают поддержки государства, — добавил он.

30 июня Госдума единогласно приняла в первом чтeнии законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнeнию задач в ходе специальной военной операции на Украине, статуcом ветеранов боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается присвоить статус ветеранов боевых действий военнослужащим народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Документ размещен в думской электронной базе, поправки предлагается внести в закон «О ветеранах».