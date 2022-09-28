Володин предложил брать на госслужбу только отслуживших в армии

Фото: Russian State Duma/via Global Look Press

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть идею об обязательной службе в армии для госслужащих. Во время пленарного заседания ГД он отметил, что чиновники должны иметь военно-учетную специальность для управления Россией. Трансляция заседания велась на канале «Дума ТВ».

Нам надо начать обсуждать вопросы, связанные с тем, чтобы на государственную службу могли приходить отслужившие в армии, имеющие военную специальность. И только так, — подчеркнул Володин.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что его коллеги готовы «встать в строй» на фоне объявленной в России частичной мобилизации. При этом он уточнил, что парламентарии выполняют законодательную работу, которую без них сейчас «вряд ли кто-то сделает».

Володин в свою очередь призвал депутатов добровольно принять участие в специальной военной операции на Украине. Он отметил, что у парламентариев нет так называемой брони, освобождающей их от участия в спецоперации. Володин призвал депутатов спросить себя, чем они могли бы помочь ВС России на Украине, и предложил проработать вопрос отправки в зону СВО тех из них, кто имеет опыт военной службы.