Володин поздравил Ямпольскую с новым назначением Володин: Ямпольская многое сделала для культуры во время работы в Госдуме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Елена Ямпольская многое сделала для сферы культуры во время работы на должности главы соответствующего комитета Госдумы, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он выразил ей благодарность за проделанный труд, передает корреспондент NEWS.ru. Так он отреагировал на назначение Ямпольской советником президента России.

Давайте мы поблагодарим Елену Александровну за то, что она многое сделала и в сфере культуры, и в законодательном обеспечении этой непростой отрасли, и вообще за совместную работу. Спасибо, Елена Александровна, — заявил Володин.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении Ямпольской советником главы государства. Она должна будет сложить полномочия депутата в связи с новым назначением. Также Путин переназначил главу Совета по правам человека Валерия Фадеева своим советником.

Кроме того, российский лидер назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина и бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева своими помощниками. Он также переназначил Антона Вайно руководителем администрации президента. При этом Максим Орешкин займет должность замглавы администрации президента, покинув пост помощника главы государства.