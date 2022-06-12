Володин поздравил граждан с Днем России

Фото: Пресс служба ГД РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил жителей страны с Днем России. В своем поздравлении Володин отметил, что этот праздник посвящен тем, кто «гордится и верит в нашу страну».

Это праздник всех, кто гордится нашей страной, верит в неё, чувствует свою ответственность за настоящее и будущее. Защищает и оберегает Россию. Вносит вклад в её развитие и укрепление. С праздником! — написал он.

В РФ 12 июня отмечают День России. Он учреждён в честь принятия Декларации о государственном суверенитете страны, которое произошло в этот день в 1990 году. Согласно Трудовому кодексу, 12 июня в стране является выходным днём.

Ранее граждан РФ с праздником поздравили российские космонавты с МКС.