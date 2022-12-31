Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом Володин пожелал россиянам достижения целей и укрепления страны в новом году

Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом. Он пожелал гражданам укрепления страны, преодоления вызовов, а также счастья и благополучия, говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Поздравляю с Новым годом! Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье — счастье и благополучие, — сказал спикер Госдумы.

Также Володин пожелал соотечественникам «здоровья и всего самого доброго».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом, пожелав им интересного года с точки зрения новостной повестки, а также более мирных и спокойных новостей, связанных с созиданием и развитием. Он также поблагодарил работников СМИ за сотрудничество на протяжении всего 2022 года.

До этого президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он подчеркнул, что в 2022-м страны вышли на новый союзнический уровень взаимодействия.

Кроме того, российский лидер поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством президента Армении Ваагна Хачатуряна, премьер-министра страны Никола Пашиняна и лидеров ряда других государств.