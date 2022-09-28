Россиянам на границе с Грузией незаконно предлагают подписать документы Володин: гражданам РФ на границе с Грузией предлагают подписать антироссийские документы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентариям разобраться с ситуацией, когда российским гражданам на границе с Грузией якобы предлагают подписать антироссийские документы, пишет РИА Новости. Выезжающий должен подписать бумаги, согласно которым Россия является «страной-агрессором» и нарушает территориальную целостность Грузии. Кроме того, требуется документально признать, что гражданин осуждает действия РФ «против независимых государств».

Если это так и наши граждане подписывают этот документ, очевидно, это преступление. Надо разобраться с этим, — подчеркнул политик.

Спикер Госдумы поручил главам комитетов палаты по безопасности и по международным делам разобраться в ситуации. По его словам, если данная информация подтвердится, то нужно будет обратиться в правоохранительные органы. Те лица, кто подписал этот документ, будут наказаны по возвращении в страну.

Ранее Володин предложил передать автомобили, брошенные на границе уезжающими из РФ людьми, семьям участников спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что россияне, находящиеся на границах с Грузией и Казахстаном, не нужны принимающим странам.