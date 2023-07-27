Володин пообещал уничтожить новое «вундерваффе» Запада для Украины Володин предостерег страны Запада от поставок самолетов F-16 Украине

Фото: US Air Force

F-16

Украина просит у стран Запада поставить ей самолеты F-16, которые в Киеве считают «чудо-оружием», или «вундерваффе», написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предостерег США и ЕС от поставок этих вооружений и подчеркнул, что переданные Киеву самолеты будут уничтожены.

Сейчас новое «вундерваффе»: киевский режим надеется на самолеты F-16. Напрасно. Они будут уничтожены нашими лётчиками и ПВО, — заявил Володин.

Вместе с тем он отметил, что любое новое оружие, которое будет отправлено Украине, не повлияет на исход специальной военной операции. По его словам, это связано с тем, что другие образцы военной техники не продемонстрировали особой эффективности в рамках украинского контрнаступления. Речь идет, в частности, о танках Leopard и БМП Bradley.

Ничто из этого не помогло укронацистам при их контрнаступлении. Наши солдаты и офицеры сжигают западную технику одну за другой, — сказал спикер Госдумы.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 начнется в скором времени. По его словам, вслед за курсами могут последовать сами поставки истребителей.