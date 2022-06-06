Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на наступившей неделе планируется принять федеральные законы, которые разрешат не исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Ко второму чтению предложен ряд поправок в документы, написал он в своём Telegram-канале.
Принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируем на этой неделе, — отмечается в сообщении Володина.
По словам спикера Госдумы, поправками предусматривается узаконить неисполнение решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года. Также официально разрешат производить выплаты компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, которые вступили в силу до 15 марта, только в рублях и только на счета в банках России.
После принятия поправок, добавил Володин, решения российских судов станут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.
Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям, — объяснил Володин.
Ранее стало известно, что Ассоциация юристов России работает над созданием нового суда по правам человека. По словам председателя ассоциации Сергея Степашина, новый суд может быть организован в формате БРИКС, СНГ или ЕАЭС и станет альтернативой ЕСПЧ, который принимал решения на основе политических соображений, а не юридических норм.