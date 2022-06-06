Володин пообещал, что решения ЕСПЧ в России исполняться не будут Володин: законы о неисполнении решений ЕСПЧ планируем принять на этой неделе

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на наступившей неделе планируется принять федеральные законы, которые разрешат не исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Ко второму чтению предложен ряд поправок в документы, написал он в своём Telegram-канале.

Принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируем на этой неделе, — отмечается в сообщении Володина.

По словам спикера Госдумы, поправками предусматривается узаконить неисполнение решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года. Также официально разрешат производить выплаты компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, которые вступили в силу до 15 марта, только в рублях и только на счета в банках России.

После принятия поправок, добавил Володин, решения российских судов станут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям, — объяснил Володин.

Ранее стало известно, что Ассоциация юристов России работает над созданием нового суда по правам человека. По словам председателя ассоциации Сергея Степашина, новый суд может быть организован в формате БРИКС, СНГ или ЕАЭС и станет альтернативой ЕСПЧ, который принимал решения на основе политических соображений, а не юридических норм.