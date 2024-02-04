Володин получил орден от Путина на 60-летие Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» на 60-летие

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении спикера Государственной думы Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, говорится на сайте Кремля. Глава государства отметил большой вклад Володина в укрепление государственности РФ и развитие парламентаризма. Сегодня, 4 февраля, спикер ГД отмечает 60-летие.

За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Володина Вячеслава Викторовича — председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, — сказано в указе.

Ранее Путин подписал указ о награждении народного артиста Николая Цискаридзе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Президент отметил многолетнюю безупречную государственную службу и плодотворную творческую деятельность звезды балета, а также его большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

До этого аналогичную награду получил актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за внесенный вклад в развитие культуры и икусства.