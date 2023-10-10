Володин поименно назвал виновных в войне Израиля и Палестины Володин: Байден, Макрон и Шольц виновны в усилении конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц ответственны за обострение конфликта между Израилем и Палестиной, заявил на пленарном заседании палаты спикер Госдумы Вячеслав Володин. В выступлении, которое приводится на сайте нижней палаты парламента, он обвинил политиков в поставках оружия Украине, которое было перепродано странам Ближнего Востока.

Соединенные Штаты Америки вместе с Брюсселем наводнили оружием Украину, а руководство Украины, те, кто у них там управляет всем, взяли и перепродали его в страны Ближнего Востока. И сегодня это оружие уже стреляет и в Палестине, и в Израиле. Поэтому когда начинают искать виновных, они для всех очевидны: Байден, Макрон, Шольц — вот те, кто виновны в палестино-израильском конфликте. Вот те, кто виновны в создании напряженности в мире, — высказался Володин.

Накануне зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев также обратил внимание, что западное оружие, поставленное ВСУ, сейчас используется в Израиле. По его словам, странам НАТО следует понимать, что ситуация будет лишь усугубляться.

Ситуацию оценил и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В комментарии NEWS.ru эксперт выразил мнение, что даже в свете последних событий Запад продолжит поставлять оружие Киеву, однако, возможно, уже не в тех масштабах, как это было раньше.