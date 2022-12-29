Володин: планы обрушить экономику России в 2022 году провалились

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Планы США и ЕС обрушить экономику России в 2022 году за счет санкций провалились, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политическая система, созданная президентом страны Владимиром Путиным, и экономическая модель выстояли под санкциями, доказав свою эффективность.

В уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики нашей страны: инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25 %. Их планы провалились, — констатировал Володин.

Он подчеркнул, что все социальные обязательства перед гражданами выполняются, а безработица находится на историческом минимуме и составляет 3,7%. Инфляция в стране составляет 12,19% против 16,1% в Польше и 17,2% в Чехии. Кроме того, в строй введено 100 млн квадратных метров жилья, что стало рекордом со времён СССР. 2022 год также стал лучшим по темпам строительства дорог и сбору зерна (150 млн тонн). Также Россия стала мировым лидером по объемам экспорта пшеницы, указал законодатель.

Ранее журналист Эдуард Штайнер в статье для немецкого издания Die Welt заявил, что российская экономика противостоит западным санкциям гораздо более успешно, чем это предполагалось изначально. Он отметил, что даже МВФ прогнозирует спад российского ВВП на «жалкие» 3,4%, хотя в апреле текущего года МВФ прогнозировал падение российской экономики на 8,5% в годовом исчислении.