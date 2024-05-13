Володин озвучил требование к мигрантам в России Володин: приезжающие в Россию на заработки мигранты должны знать русский язык

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иностранные граждане, приезжающие работать в Россию, должны уважать традиции страны и владеть русским языком, такое мнение высказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, его слова приводит «Дума.Тв». При этом обучение языку должно происходить не в РФ, а на территории стран, откуда приезжают мигранты.

Нам важно, чтобы к нам приезжали работать со знанием русского языка, уважая наши традиции, нашу культуру. А история у нас общая. Думаю, что никто не забыл ее. Во всяком случае, та, на которую мы опираемся, — считает Володин.

Поскольку многие мигранты не знают русский язык и относятся к российским традициям и культуре «понятно как», возникают разного рода проблемы, продолжил политик. Чтобы решить проблему, России необходимо работать с дружественными странами и создавать необходимые условия. Володин подчеркнул, что это очень серьезное направление.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов отреагировал на аварию с пассажирским автобусом, рухнувшим в реку в Санкт-Петербурге. За его рулем находился выходец одной из стран Средней Азии с российским гражданством. Миронов призвал запретить мигрантам работать в общественном транспорте. Он отметил, что в 18 регионах уже приняли на местном уровне такие законы.