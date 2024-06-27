Володин отреагировал на заявления Бастрыкина о «государственной дуре» Володин заявил, что Бастрыкин оскорбил народ словами о «государственной дуре»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вячеслав Володин

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин оскорбил российский народ, назвав на полях Петербургского международного юридического форума Государственную думу «государственной дурой», заявил в Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он пояснил, что депутатов ГД избирают граждане РФ.

Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ, — сказал Володин.

Ранее Бастрыкин заявил, что миграционная политика России требует изменений. По его словам, важно обосновать необходимость привлечения мигрантов или решить все внутренние проблемы собственными ресурсами. При обращении к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой».

Позже первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков в ответ на критику главы СК РФ заявил, что подход к миграционному законодательству должен быть ясным. Парламентарий отметил, что многие принимают за мигрантов коренные народы России.

По его мнению, от мигрантов больше пользы, чем вреда. Так, депутат напомнил, что приезжие зачастую работают в России там, где не построить карьеру.