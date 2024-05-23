«Цинично»: Володин отреагировал на заявление Блинкена о гибели Раиси Володин назвал заявление Блинкена о гибели Раиси циничным и бесчеловечным

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что иранцы только выиграли от гибели президента республики Ибрахима Раиси, прозвучали цинично и бесчеловечно, заявил в Telegram-канале председатель российской Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал, что только вернулся из Ирана, где представлял Россию на церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе. Он подчеркнул, что на улицы Тегерана и иных иранских городов вышли миллионы скорбящих, чтобы попрощаться со своим президентом.

На этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что весь мир и сами иранцы только выиграли в результате трагической гибели Раиси, прозвучали цинично и бесчеловечно, — заявил он.

По его словам, сказать подобное может только «представитель режима, который живет в полном ощущении своей исключительности». Такое «хамское отношение», подчеркнул Володин, вызывает все большее раздражение у граждан других стран.

Из-за политики Вашингтона скоро само слово «американец» станет во всем мире ругательным, — констатировал он.

Депутат Госдумы Александр Толмачев ранее заявил, что заявления Блинкена говорят о деградации целой нации. По его мнению, слова американского политика являются подтверждением того, что недружественные России колониальные державы всегда проводили границу между «белыми господами» и остальным миром.