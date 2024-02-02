Володин отреагировал на идею повысить призывной возраст для новых россиян Володин: идея повышения призывного возраста для новых россиян не доработана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Идея повышения призывного возраста до 50 лет для мигрантов, получивших гражданство России, не проработана должным образом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит РИА Новости, авторам соответствующего законопроекта будет предложено отозвать документ.

Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу, — сказал глава нижней палаты российского парламента.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что подобные законопроекты требуют серьезного подхода. Он подчеркнул, что инициатива должна быть согласована с Министерством обороны и федеральными органами исполнительной власти.

Предложение о повышении призывного возраста для новых россиян с 30 до 50 лет озвучил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что ежегодно паспорт РФ получают 700–800 тысяч человек, в основном приехавших в РФ из Средней Азии. По его мнению, службой в рядах ВСУ РФ новые граждане страны должны доказать, что готовы защищать ее, а не только пользоваться предоставленными благами.