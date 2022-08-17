Володин оценил роль России в развитии глобальной экономики Володин: антироссийские санкции бумерангом ударили по США и Европе

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Введенные США и странами Евросоюза санкции против России оказались неэффективными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Опираясь на прогнозы экспертов, он отметил, что ограничения нанесли куда более серьезный удар по экономикам стран Европы и Соединенных Штатов, нежели по самой России.

Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу, — написал спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что ранее эксперты предсказывали сокращение ВВП России на 12,4%, однако на сегодняшний день прогноз «сжался» почти в три раза. Что касается стран коллективного Запада, то аналитики, напротив, прогнозируют стремительное падение ВВП.

Ранее в Минэкономразвития (МЭР) РФ сообщили, что ВВП России понизился в годовом выражении по итогам июня на 4,9%. По итогам второго квартала 2022 года показатель уменьшился на 4%. В министерстве указали на сокращение оборотов в розничной торговле, из-за чего в мае — июне суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания оказался почти на 7% меньше уровня 2021 года. Согласно действующему прогнозу министерства, спад российского ВВП в 2022 году составит 7,8%, инфляция не превысит 17,5%.