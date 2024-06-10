Володин оценил предварительные результаты выборов в Европарламент Володин — об итогах выборов в Европарламент: Макрон и Шольц с треском проиграли

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц с треском проиграли выборы в Европарламент. Он назвал обоих политиков «позором Европы» и подчеркнул, что уже сейчас можно сделать промежуточные выводы о результатах голосования.

Володин привел уже известные цифры. На избирательные участки пришли 52,5% граждан Франции, это самый высокий уровень с 1994 года. Лидером голосования стала партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, набравшая почти 32% голосов. Партия Макрона «Ренессанс» получила в два раза меньше — 15,2%.

Это крах политики Макрона, который он признал, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выборы, — отметил Володин.

В Германии, по информации спикера Госдумы, партия Шольца показала наихудший результат за всю историю ее существования, набрав 14%. Лидером голосования стали христианские демократы (30%), второе место досталось евроскептикам из «Альтернативы для Германии» (16%).

По словам Володина, правящая коалиция Шольца лишилась поддержки немцев, а оппозиция потребовала вотума недоверия правительству. Политик подчеркнул, что эти результаты были ожидаемы на фоне миграционного и экономического кризисов, а также неразумной внешнеполитической позиции. По мнению Володина, Макрон и Шольц цепляются за власть, но им было бы разумнее самим уйти в отставку и перестать издеваться над своими гражданами.

Ранее стало известно, что на выборах в Европарламент с большим отрывом побеждает Европейская народная партия (ЕНП), которая получит 189 мест из 720. В нее входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уже пообещала, что новое большинство будет «проевропейским и проукраинским». Обновленный состав европейского парламента приступит к работе 18 июня.