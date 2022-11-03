Володин рассказал, скольких граждан лишилась Украина с 2014 года Володин заявил, что с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения. По его словам, из страны бежало более 10,5 млн человек, еще 11,2 млн жителей стали гражданами России, а нынешний конфликт ежедневно уносит сотни жизней.

С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения. Ее граждане для Вашингтона и Брюсселя — расходный материал. <...> Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению, — подчеркнул Володин.

При этом Украина, по мнению спикера ГД, лишилась суверенитета, утратила промышленный потенциал и существует в условиях тотальной коррупции.

Ранее спикер заявил, что Украина фактически «оккупирована НАТО» и «стала колонией США», а ВСУ управляются Пентагоном. Кроме того, по мнению парламентария, Киев не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед гражданами. Володин также сообщил, что финансовая система Украины разрушена, хотя стране необходимо возвратить Западу более $100 млрд долга. Все это, по его мнению, говорит о том, что Украина потеряла способность существовать как государство.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 30 лет независимости страна не захотела построить сильную систему безопасности. По его словам, именно это стало главной ошибкой украинской политики в целом, поскольку ее руководство не предвидело нынешнего поведения России.