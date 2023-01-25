Володин оценил идею Пригожина сажать в тюрьму за критику участников СВО Володин: комитеты Госдумы рассмотрят идею Пригожина о тюремных сроках за критику участников СВО

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил председателям профильных комитетов изучить вопрос о возможности внесения в УК ответственности за дискредитацию добровольцев, участвующих в спецоперации. Ранее Володин заявил, что все защищающие Россию — военнослужащие, добровольцы, мобилизованные, участники ЧВК «Вагнер» — герои и отношение к ним должно быть уважительное, как к участникам боевых действий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, рассмотрев обращение руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, поручил председателям комитетов по обороне Андрею Картаполову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву в срочном порядке изучить вопрос о возможности внесения изменений в УК РФ об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий, — говорится на сайте нижней палаты парламента.

Ранее Пригожин обратился к Володину с просьбой запретить законом публикацию негативной информации о добровольцах в зоне спецоперации, в частности бывших осужденных. По мнению предпринимателя, за критику участников СВО нужно сажать в тюрьму на срок до пяти лет.

Генпрокурор России Игорь Краснов ранее сообщил, что в 2022 году в суд было передано 78 уголовных дел в отношении 67 граждан за распространение фейков о Вооруженных силах России. По его словам, всего правоохранители выявили 187 фактов нарушения закона.