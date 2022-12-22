Володин объявил о рекорде в работе парламента Володин: Госдума установила рекорд, приняв 653 закона в 2022 году

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Госдума в 2022 году приняла 653 закона, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. По его словам, которые приводит РИА Новости, это число принятых законов является рекордным за всю историю работы парламента.

За 2022 год Государственная дума приняла 653 закона, это самое большое количество за всю историю работы парламента, — сказал спикер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после начала специальной военной операции на Украине Госдума работала быстро, решительно и согласованно, что и требовалось от всех ветвей власти и уровней власти страны. Он поблагодарил руководителей фракций Госдумы за работу в подобных условиях.

Ранее стало известно, что удовлетворительно деятельность Госдумы России оценивают 40% россиян. Еще 29% считают, что депутаты этого созыва работали лучше предшественников. Положительным сдвигом россияне считают то, что нынешние парламентарии открыты для общения и активно коммуницируют с электоратом через соцсети и по телевидению.

87% опрошенных назвали позитивными изменениями повышенную продуктивность депутатов и разбор законодательных завалов.