Володин объяснил, почему сторонники Байдена проигрывают в США Володин: сторонники Байдена проигрывают на выборах из-за экономических проблем и кризиса власти

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал причины, по которым, по его мнению, сторонники действующего президента США Джо Байдена терпят поражение на промежуточных выборах в конгресс. По словам парламентария, к этому привели экономические проблемы, внутренний раскол в стране и кризис власти.

Володин указал, что за время пребывания Байдена у власти показатели инфляции в США побили все рекорды за последние 40 лет, неконтролируемый рост цен ударил по простым американцам. Кроме того, госдолг США превысил $31 трлн и составляет 137% от ВВП страны, подчеркнул он.

Парламентарий также считает, что американские власти на протяжении многих лет сталкивают жителей страны между собой, противопоставляя их друг другу по расовым, религиозным и другим принципам. Навязывая американцам однополые браки и разрушая традиционные ценности, Белый дом создал в обществе глубокий раскол, уверен спикер Госдумы.

Володин убежден, что в США наблюдается и кризис власти. По его мнению, недоверие к ней усугубили досрочное голосование, волеизъявление по почте, отсутствие прозрачности выборов.

Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США ещё более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 года, — заключил он.

Выборы в законодательный орган США завершились 9 ноября. По данным NBC, члены Республиканской партии США смогут забрать в палате представителей конгресса 219 мест с погрешностью в 13 мест, демократы же займут 216 позиций. Для того чтобы контролировать нижнюю палату, партии необходимо занять 218 кресел. Официальные данные в настоящий момент не опубликованы, подсчеты продолжаются.