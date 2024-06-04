Володин объяснил, почему саммит по Украине в Швейцарии обречен на провал Володин: попытки решить вопрос по Украине без участия России обречены на провал

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Вопрос урегулирования украинского конфликта невозможно решить без участия России, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что по этой причине некоторые крупные государства отказываются посещать международное мероприятие, которое пройдет 15–16 июня в Швейцарии.

Саудовская Аравия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. <...> Ранее от присутствия на конференции отказался Китай. <...> Даже такие союзники Вашингтона, как Австралия, понижают уровень своего участия, — написал он.

По его словам, растет число стран, убежденных в том, что политика Вашингтона и Брюсселя основывается на лицемерии и двойных стандартах. Спикер нижней палаты парламента также указал на ложь США и Евросоюза об их стремлении завершить конфликт мирным способом. Делая такие заявления, Запад продолжает поставлять Киеву оружие и разрешает наносить удары вглубь России, напомнил он.

Володин отметил, что наиболее эффективным способом для Запада по урегулированию конфликта станет прекращение поставок вооружения. Он подчеркнул, что России не получится навязать «принятые на ангажированных сходках» решения, организаторами которых являются Вашингтон и Брюссель.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал, что президент США Джо Байден не посетит конференцию по Украине в Швейцарии, так как будет собирать деньги на избирательную кампанию. Политик приедет на саммит G7 в Италию, но вернется в Штаты прямо перед началом конференции в Швейцарии. Аналитик назвал такое поведение настоящей сенсацией.