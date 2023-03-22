Володин объяснил, к чему могут привести поставки ВСУ боеприпасов с ураном Володин: поставки на Украину боеприпасов с ураном ведут к «войне до последнего европейца»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Поставки Лондоном Киеву боеприпасов с обедненным ураном могут привести к трагедии мирового масштаба, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что последствия использования таких снарядов затронут в первую очередь саму Европу. По его мнению, США и другие западные страны пытаются привести боевые действия на Украине к «войне до последнего европейца».

В Британии заявили, что киевскому нацистскому режиму будут поставлены боеприпасы с обедненным ураном. <...> Это решение ведет к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства. <...> Вашингтон и его сателлиты (Лондон, Брюссель, Варшава и т. д.) делают все, чтобы «война до последнего украинца» стала «войной до последнего европейца», — написал Володин.

По его словам, Соединенные Штаты Америки уже использовали боеприпасы с обедненным ураном в Ираке и Югославии, что впоследствии привело к заражению местности и резкому росту заболеваемости раком. Спикер Госдумы убежден, что следующим шагом может стать использование Киевом грязной бомбы или тактического ядерного оружия, что приведет к тотальной катастрофе для всего мира.

О намерении Лондона передать ВСУ снаряды с ураном ранее заявила замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди.

Военный эксперт Василий Дандыкин призвал не драматизировать намерение британских властей. По его мнению, применение украинскими войсками таких снарядов не приведет к вспышкам онкологических заболеваний среди мирного населения. Он также добавил, что новым российским танкам эти снаряды «ничего особо сделать не могут».