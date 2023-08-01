Володин обвинил Киев в торговле детьми

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

Руководство Украины заставляет женщин становиться суррогатными матерями, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он утверждает, что реклама подобных услуг размещается в транспорте и соцсетях, а женщинам приходится идти на подобные действия, чтобы прокормить себя, поскольку их мужей отправляют на фронт. По его словам, Киев ответственен за множество преступлений против детей, в том числе торговлю несовершеннолетними.

Торговля детьми — большой нелегальный бизнес. Малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы. <...> Сегодня индустрия суррогатного материнства процветает на Украине. Реклама размещается в автобусах, в соцсетях, нанимаются агенты для вербовки молодых женщин по всей стране. Тысячи украинских девушек, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя, — написал Володин.

Он утверждает, что гражданки Украины становятся суррогатными матерями для иностранцев, а руководят этим бизнесом также из-за рубежа, поскольку владелец крупнейшей клиники суррогатного материнства — немец.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов заявил, что заказчиками суррогатных детей в мире в большинстве случаев являются однополые пары, поэтому России нельзя смягчать законодательство в этой сфере. По его мнению, суррогатное материнство и донорство яйцеклеток являются составляющими системами репродукции ЛГБТ-сообщества.