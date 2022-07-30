Володин обвинил Киев и Вашингтон в ударе по СИЗО в Еленовке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, стоят президент Украины Владимир Зеленский и американские власти. Они стремятся не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные «азовцы» стали бы давать показания, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались, — написал он.

По мнению Володина, публичные признания националистами своих зверств неминуемо повлекли бы требования привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО.

СИЗО в Еленовке с украинскими военнопленными было обстреляно 29 июля из американской РСЗО HIMARS. В результате погибли 53 человека. В Пентагоне сочли, что удар мог быть нанесен ВСУ непреднамеренно. В ведомстве полагают, что в Киеве не хотели делать этого.

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия примет меры в ответ на «вялую» позицию ООН по обстрелу СИЗО. По её словам, в организации «попробуют заболтать» историю, однако Москва этого не позволит.