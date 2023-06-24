Володин обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» Володин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» встать на сторону закона

Фото: Государственная Дума

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале обращение к бойцам ЧВК «Вагнер», в котором призвал их встать на сторону закона, защищать Россию и ее народ, а также выполнять приказы верховного главнокомандующего. Он подчеркнул, что любые иные действия являются предательством.

По словам Володина, проблемы и беды страны случались ранее из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит.

Бойцы «Вагнера» должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы верховного главнокомандующего. Все иное — предательство! — написал он.

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Володин подчеркнул, что сейчас России противостоит общий враг, поэтому необходимо сплотиться и сделать все для победы.

Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал предпринимателя Евгения Пригожина воздержаться от попыток пособничества врагу и всеми силами поддерживать фронт. По его мнению, во время спецоперации нужно «засунуть свои политические амбиции в задницу».

24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу из-за ситуации в стране, связанной с действиями Пригожина. По его словам, власти жестко ответят на действия мятежников. Глава государства также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Путин подчеркнул, что любая внутренняя смута — смертельная угроза для государственности и для нации.

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на видеообращение российского лидера фразой «Крым с президентом!». Врио главы ДНР Денис Пушилин также написал в своем Telegram-канале, что «Донецкая Народная Республика с президентом!».