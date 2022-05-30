Володин назвал вступающие в силу с 1 июня законы Володин напомнил о повышении МРОТ и социальных выплат с 1 июня

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил в своём Telegram-канале о нововведениях в законодательстве, вступающих в силу в июне. Так, на 10% повышаются пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и МРОТ. Это решение приведёт к росту социальных выплат, в том числе для семей с детьми.

Все социальные обязательства, которые на себя взяло государство, будут выполнены, — подчеркнул Володин.

Кроме того, с 8 июня граждане будут информироваться о возможности получения положенных им льгот и пособий. Также с 1 июня вступает в силу закон, согласно которому выплата пенсии по потере кормильца для выпускников школ продлевается до 1 сентября года, в котором закончено обучение в школе. Обеспечивается непрерывность таких выплат и для поступивших в вуз.

Также с 1 июня вступает в силу закон о единой системе публичной власти в России, устанавливающий пятилетний срок полномочий региональных парламентов, унифицирующий название руководителя субъекта и определяющий порядок и основания досрочного прекращения его полномочий.

Кроме того, продавать билеты на спортивные мероприятия будут по паспорту болельщика, который можно оформить на портале госуслуг. При нарушении болельщиком общественного порядка ему могут отказать в выдаче такого паспорта, однако это решение можно обжаловать в суде.

С 8 июня усиливается ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах. Штрафы для граждан повысятся в 15-20 раз, для юрлиц — в два-три раза. Максимальная сумма штрафа при пожаре, повлекшем смерть человека, составит 2 млн рублей.

С 29 июня возраст приобретения охотничьего оружия увеличится до 21 года. Гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие преступления выдача лицензий на оружие будет запрещена, это же касается его переделки и распространения соответствующих инструкций. С этого же дня для идентификации клиентов организаций, осуществляющих денежные операции, можно будет использовать водительские права.

Экономист Юрий Ершов ранее сообщил, что индекcация МРОТ и пенсий на 10%, которую согласовали в правительстве России, коснётся более 50 млн россиян. Он объяснил, что из-за санкций цены выросли почти во всех секторах торговли и граждан нужно было поддержать как можно быстрее.