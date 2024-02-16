Путин рассказал о возможности России самостоятельно развивать технологии Путин: Россия может развивать технологии, которые хотела получать за рубежом

Фото: kremlin.ru/Александр Рюмин/ТАСС

Владимир Путин

Продавая газ, нефть и уголь, а также металлические заготовки, Россия рассчитывала на возможность получить технологии за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими завода в индустриальном парке «Станкомаш». По его словам, которые приводит ТАСС, впоследствии выяснилось, что страна может производить их сама.

Мы рассчитывали на то, что мы <...> будем получать все высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром. Но есть возможность. Появилась необходимость — оказалось, что есть и возможность производить все самим, — заявил Путин.

Президент добавил, что речь идет о необходимых технологиях, но не абсолютно всех. По его словам, страна будет продолжать развивать собственные технологические ключи.

При этом Путин рассказал о подготовке специалистов в сфере робототехники. Он отметил, что существует программа с соответствующим названием — «производство средств производства». Президент подчеркнул, что это не единственная программа, а власти однозначно будут работать над расширением.

Ранее Путин заявил, что Россия будет расширять международные экономические альянсы с дружественными партнерами, потому что «невозможно выпускать все самим». По его словам, государство продолжит донастраивать механизмы поддержки промышленности для укрепления технологического суверенитета страны.