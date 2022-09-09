Володин назвал уникальной модель отношений России и КНР Володин: Россия и КНР выстроили уникальную модель отношений на основе доверия и уважения

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Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин выработали уникальную модель отношений между двумя странами, которая может стать примером для других государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече руководителей думских фракций со спикером парламента КНР Ли Чжаньшу. По его словам, эта модель основана на отказе от конфронтации и опирается на взаимную выгоду и развитие вместо конкуренции, передает РИА Новости.

Наш руководитель Владимир Владимирович Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выработали уникальную модель взаимоотношений между государствами, основанную на доверии и взаимном уважении, — подчеркнул Володин.

Ранее Ли Чжаньшу заявил, что Китай всегда выступает против односторонних санкций и экстерриториального применения юрисдикции, необоснованных с точки зрения международного права и не санкционированных Совбезом ООН. По его словам, основой сотрудничества Китая и России должны стать стратегическое руководство глав двух государств, высокий уровень и особый характер двусторонних отношений. При этом на отношения КНР и России не должна и не может повлиять какая-либо третья сторона.