Володин назвал пять причин падения позиций доллара Володин заявил о начале дедолларизации по всему миру

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал в своем Telegram-канале пять причин того, почему доллар всё больше теряет свои позиции. Так, по его словам, доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами и используется как инструмент политической борьбы, а Вашингтон не желает признавать собственные ошибки и изменения геополитического характера и работать над ними.

Володин напомнил, что после выхода США из Бреттон-Вудского соглашения доллар перестал быть привязан к золоту, чем объясняется огромный госдолг и рекордная инфляция в США. А ограничения на проведение платежей и «воровство» золотовалютных резервов, применяемое к России, снижает уверенность других государств в сохранности их собственных средств. Кроме того, существующий запрос на многополярность мира заставляет искать альтернативу доллару, в том числе в виде взаиморасчетов в национальных валютах. По мнению Володина, конец господству доллара на протяжении примерно 100 лет положат в обозримом будущем именно валюты государств с суверенными экономиками.

Процесс дедолларизации во всем мире запущен и его не остановить, — заключил спикер.

Ранее экономист Никита Масленников заявил, что Россия не сможет целиком отказаться от доллара и евро, даже если перенаправит потоки экспорта и импорта. Эти валюты обязательно нужны для параллельного импорта, отметил он.

Также о невозможности полностью отказаться от доллара заявлял и посол России в КНР Андрей Денисов. По его словам, полная дедолларизация невозможна, несмотря на «определённые и весьма внушительные риски», связанные с использованием доллара.